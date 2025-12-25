Haberler

Siverek Kent Konseyi'nden çevre yolunun şehir dışına alınması çağrısı

Güncelleme:
Siverek Kent Konseyi, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun yerleşim alanları içinden alınmasını talep ederek, bu durumun can güvenliği riskleri oluşturduğunu vurguladı. Başkan Tamses, çevre yolunun yeniden projelendirilmesi gerektiğini belirtti.

Siverek Kent Konseyi, ilçeden geçen Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun, yerleşim alanlarının içinde kalması nedeniyle şehir dışına alınmasını talep etti.

Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı kenarında toplanan grup adına açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uğur Tamses, geçmişte şehir dışından planlanan yolun Siverek'in hızlı ve plansız büyümesi sonucu yerleşim alanlarının ortasında kaldığını belirtti.

Ağır tonajlı araçların şehir içi trafikle iç içe seyrettiğini vurgulayan Tamses, bu durumun özellikle yayalar ve öğrenciler için ciddi can güvenliği riski oluşturduğunu söyledi.

Son yıllarda çevre yolunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların sorunun aciliyetini ortaya koyduğunu ifade eden Tamses, geçici önlemlerin yetersiz kaldığını belirterek, yeni çevre yolunun uzun vadeli şehir planlamasına uygun şekilde projelendirilmesini ve mevcut yol için acil trafik güvenliği önlemlerinin artırılmasını istedi.

Açıklamanın ardından grup, 5 dakikalık oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

