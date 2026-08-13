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Sivastopol'da Saldırı: 6 Rus Öldü

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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol'da bombalı saldırıda 1 Rus subayı, patlamamış mühimmat infilakı sonucu da 4 bomba imha uzmanı ve 1 güvenlik görevlisi öldü. FSB saldırıyı Ukrayna istihbaratına bağladı, bir şüpheli yakalandı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrinde 1 Rus subayının bombalı saldırıda, 4 bomba imha uzmanı ile 1 güvenlik görevlisinin ise patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Kırım ve Sivastopol Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir askere, Sivastopol şehrinde bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Askerin patlama sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, olayın ardından 1994 doğumlu bir Rus vatandaşının yakalandığı ifade edildi.

FSB, şüphelinin saldırıyı Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olayla ilgili operasyonel çalışmalar ile soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

4 bomba imha uzmanı ile 1 güvenlik görevlisi öldü

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı uzmanların Ukrayna ordusunun saldırısının ardından bölgede inceleme yaptığını belirtti.

Uzmanların patlamamış mühimmatları temizlediği sırada mühimmatlardan birinin infilak ettiğini aktaran Razvojayev, "4 bomba imha uzmanı ile 1 güvenlik görevlisi görevleri başında yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Bomba imha uzmanlarının daha önce Sivastopol, Donbas ve Kursk bölgelerinde İkinci Dünya Savaşı döneminden kalanlar dahil binlerce mühimmat ile mayının etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Razvojayev, hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca Razvojayev, Sivastopol'deki bombalı saldırıda bir Rus subayının hayatını kaybettiğini hatırlatarak, olayla ilgili yakalanan şüphelinin genç bir kadın olduğunu aktardı. Razvojayev, "Soruşturmayı yürütenler, şahsın Ukrayna özel servislerinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini ve eylemlerinden dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını tespit etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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