Sivas'ta trafik kazasında yaralanan futbolcunun tedavisi sürüyor

Sivas'ta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Sivasspor Kulübü'nün altyapı futbolcusu Burak Şahin'in tedavisi devam ediyor.

Sivasspor Tesisleri önünde 13 Nisan'da meydana gelen kazada yaralanan Sivasspor Kulübü'nün 13 yaş altı futbol takımı futbolcuları Ebubekir Atıcı, Ayaz Şentürk ve Ahmet Talha Yılmaz ile taksi sürücüsü İ.Ü. ve otomobil sürücüsü H.Ö. tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yaralılardan Şahin'in tedavisi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi'nde devam ediyor.

Sivasspor Futbol Akademisinden yapılan yazılı açıklamada ise yoğun bakımda tedavisi devam eden Burak Şahin'in yapılan son tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilerek, "Sporcularımıza bir kez daha acil şifalar diliyor, ailelerine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Süreç kulübümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

H.Ö. yönetimindeki 58 T 0646 plakalı taksi ile İ.Ü. idaresindeki 58 ABY 275 plakalı otomobil, 13 Nisan'da Gültepe Mahallesi Ankara-Erzincan kara yolu Sivasspor Tesisleri önünde çarpışmış, kazada 4'ü Sivasspor Kulübü'nün altyapı futbolcusu olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Futbolcuların Sivasspor'un ligin 35. haftasında İstanbulspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında kulüp tesislerine gittikleri öğrenilmişti.