Lise öğrencileri, görme engelli bireyler ve kolluk kuvvetleri için nesne tanıyan robot köpek geliştirdi

Sivas'ta lise öğrencileri, görme engelli bireylere ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla nesneleri tanıyan bir köpek robot geliştirdi. Proje, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.

SİVAS'ta lise öğrencileri, görme engelli bireylere ve kolluk kuvvetlerine, 'bıçak', 'dur levhası', 'silah' gibi nesneleri önündeki kamera ile analiz edip isimlerini söyleyen köpek robot geliştirdi. Geliştirdikleri robotla Kayseri'de düzenlenen TÜBİTAK 57'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi'ne katılan 10'uncu sınıf öğrencisi Kerem Karaca, "İlimiz ve çevresinde gördüğümüz görme engellilerin karşılaştığı sorunlar toplumsal hayata adapte olmalarını ve sosyalleşmelerini önlüyor. Biz de bu yüzden böyle çevresinde gördüğü nesneleri tespit edebilen ve görme engelli bireylere katkıda bulunabilecek sesli geri bildirimde bulunan bir proje tasarladık" dedi.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 10'uncu sınıf öğrencisi Kerem Karaca ile 11'inci sınıf öğrencisi Halil Yiğit Şenol, kentteki görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları göz önüne alarak, robot geliştirmeye karar verdi. Gerekli çalışmalara başlayan öğrenciler, yapay zeka destekli önünde kamera bulunan, gösterilen nesneleri analiz edip sesli bildiri ile isimlerini söyleyen köpek robot geliştirdi. Kerem Karaca ile Halil Yiğit Şenol, 'silah', 'bıçak', 'dur levhası' gibi birçok nesneyi analiz edip tanıyan köpek robotla 57'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'ne katılan Kerem Karaca, "İlimiz çevresinde çok fazla görme engelli bireyin bulunması bizi böyle bir çalışma yapmamızı esinlendirdi. İlimiz ve çevresinde gördüğümüz görme engellilerin karşılaştığı sorunlar toplumsal hayata adapte olmalarını ve sosyalleşmelerini önlüyor" diye konuştu.

'YÜRÜYÜŞÜNÜ, GÖRME ENGELLİ BİREYLERE UYARLADIK'

Görme engelli bireylere ve kolluk kuvvetlerine yönelik robot geliştirdiklerini aktaran Karaca, "Biz de bu yüzden böyle çevresinde gördüğü nesneleri tespit edebilen ve görme engelli bireylere katkıda bulunabilecek sesli geri bildirimde bulunan bir proje tasarladık. Daha sonra da sadece görme engelliler için olmaması için de kolluk kuvvetlerinin sahadaki kavgaları önceden tespit edebilmesi için bıçak ve silah tespiti de ekledik. Projemizde kendi tasarladığımız bir şase kullandık. İlk başta kullandığımız şase kırıldı. O yüzden farklı bir şaseye geçtik. Yaptığımız şase robot köpeğimize uygun olacak şekilde tasarlandı. Robot köpeğimizin yürüyüşünü görme engelli bireylere daha doğal olacak şekilde uyarladık. Daha rahat edebilmeleri için. Görme engelli bireylerin yanında gezdirebileceği bu robot aynı zamanda dediğim gibi asayiş için bölgedeki asayiş kuvvetlerinin yanında da konuşlandırılabilir" ifadelerini kullandı.

'TÜM YAPAY ZEKA MODELİMİZİ BİZ EĞİTTİK'

Geliştirilen robotun birçok engeli ve nesneyi tanıdığını belirten Karaca, "Görme engellilerin sokakta karşılaşabileceği, 'araç', 'otobüs durağı' veya 'dur tabelası' gibi aynı zamanda tehdit belirtebilecek veya engel oluşturabilecek unsurları taramasını gerçekleştirip kendi eğittiğimiz yapay zeka modeli üzerinden bunun tespitini gerçekleştirdikten sonra sesli bir şekilde geri bildirimde bulunuyor. Bu çalışmanın özgün olmasının sebebi tamamen veri seti dahil tüm yapay zeka modelimizi biz eğittik ve hepsini kendimiz yaptık. O yüzden özgün bir çalışma olma niteliği taşıyor" diye konuştu.

