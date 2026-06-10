Zara'da mezuniyet töreni düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Bankacılık, finans, sigortacılık ve risk yönetimi bölümlerinden mezun olan 37 öğrenci, törene katılan protokol üyeleri ve akademisyenlerden diplomalarını aldı.

Okul birincisi Aslıcan Yüksel'in mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından kep atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Hamza Karapınar, Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreteri Yüksel Aydın, Okul Müdürü Özcan Işık, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.