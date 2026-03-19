Sivas ve Niğde'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Sivas ve Niğde'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliğine giden şehit aileleri ve vatandaşlar, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Öte yandan, 22 Eylül 2024'te İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına karanfiller bırakıldığı görüldü.

Şehitlik ziyaretinde bulunan vatandaşlardan Ali Osman Aslantaş, asli görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin şehitlikleri ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Aslantaş, "Allah şehitlerimizin hepsine rahmet eylesin. Müslüman Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Niğde

Niğde Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerini gezerek karanfil bıraktı.

Şehit aileleri ve yakınları da mezarları temizleyerek dua okudu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
