Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 500 depremzede aileye kuru gıda yardımı

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından şehre yerleşen 500 depremzede aileye kuru gıda yardımı yaptı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Şeyh Şamil Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde yaklaşık 22 bin depremzedenin misafir edildiğini söyledi.

Evlerde kalan depremzede ailelere destek vermek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuru gıda kolileri gönderdiğini belirten Karaca, 500 depremzede aileye bunları ulaştırdıklarını bildirdi.

Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Karaca, "Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde günlük yaklaşık 1500 kişiye iftar veriyoruz. Ramazandan sonra da bu acı dindirilinceye, insanlar huzura erdirilinceye kadar yardımlar devam edecek. Depremden sonra Malatya ve Doğanşehir'de günlük 3 bin kişiye pilav ve kavurma olmak üzere sıcak yemek verdik." diye konuştu.

Karaca, ayrıca her ay bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.