Sivas Ulaş'ta YKS Hazırlık Kursları Başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için kurs programı düzenlendi.

Ulaş Kaymakamlığı ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen ücretsiz kursa öğrenciler ilgi gösteriyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sınav sürecine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kursu açtıklarını söyledi.

Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen dersler sayesinde öğrencilerin eksiklerini gidermeyi ve sınav stratejilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Coşgun, "Kurs öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacak ve üniversiteye giriş sürecinde öğrencilerimizin girdikleri sınavda başarılı olmasını sağlayacaktır." dedi.

Kursun YKS sınavına kadar devam edeceğini belirten Coşgun, kursun açılmasına destek veren Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar'a teşekkür etti.