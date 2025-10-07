Haberler

Sivas Ulaş'ta YKS Hazırlık Kursları Başladı

Sivas Ulaş'ta YKS Hazırlık Kursları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için düzenlenen ücretsiz kurs programı büyük ilgi görüyor. Kurs, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve sınav sürecine daha donanımlı hazırlanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için kurs programı düzenlendi.

Ulaş Kaymakamlığı ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen ücretsiz kursa öğrenciler ilgi gösteriyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sınav sürecine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kursu açtıklarını söyledi.

Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen dersler sayesinde öğrencilerin eksiklerini gidermeyi ve sınav stratejilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Coşgun, "Kurs öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacak ve üniversiteye giriş sürecinde öğrencilerimizin girdikleri sınavda başarılı olmasını sağlayacaktır." dedi.

Kursun YKS sınavına kadar devam edeceğini belirten Coşgun, kursun açılmasına destek veren Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Hizmet dökümünde 'K' harfi olanlar dikkat! SGK uyardı, emekli olamayabilirsiniz

Hizmet dökümünde bu harf olanlar dikkat! Emekli olamayabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.