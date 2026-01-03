Ulaş Belediyesinin ilçedeki kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçede etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından kaldırım, cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların günlük hayatını aksatmamak, ulaşımı güvenli hale getirmek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını anlatan İlbey, "İlçe sakinleri mağdur olmasın diye ekipler özveriyle çalışıyor. İlçede vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlar, kar ve buzdan temizleniyor. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.