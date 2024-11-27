Sivas Ulaş'ta Kar Temizleme Çalışmaları Başladı
Belediye Başkanı Turan İlbey, Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme çalışmalarını ve alınan önlemleri açıkladı. İş makineleriyle yapılan temizlik sürecinde, vatandaşların güvenliğinin sağlandığı belirtildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, yağan karın bereket olduğunu söyledi.
İlbey, "Kar yağışının ardından belediye ekiplerimiz tarafından iş makinelerimizle vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerini sağlamak amacıyla çalışma başlattık. Çatılardan sarkan tehlike arz eden buzlar itfaiye ekipleri tarafından indirildi, ana caddelerimiz, ara sokaklar, kaldırımlar, kurum ve okullarımızın bahçe ve girişlerinin temizliği de yapılıyor." dedi.
İlbey, ilçe merkezinde temizlenen karların kamyonlarla taşınarak Ulaş Gölü'ne döküldüğünü sözlerine ekledi.