Sivas Ulaş'ta Hızır Orucu Birlik Lokması ve Cemi Düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde Hızır orucu iftarı açıldı ve cemevi dedesi dua etti. Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar da katıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Hızır Orucu Birlik Lokması ve Cemi" düzenlendi.
Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde gerçekleştirilen programda Hızır orucu iftarı açıldı, cemevi dedesi Hasan Özer dua etti.
Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Metin Köse, Hızır ayının önemini vurgulayarak, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Programa Kaymakam Emre Zafer, İlçe Müftüsü İzzet Kendir, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.