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Sivas Ulaş'ta 36 umreci dua ve helalleşmenin ardından kutsal topraklara uğurlandı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 36 kişi, Ulaş Merkez Camisi'nde düzenlenen programın ardından kutsal topraklara uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve ilahilerin okunduğu programda Kaymakam Veli Avcı ile Belediye Başkanı Turan İlbey umrecilerin heyecanına ortak oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 36 kişi umreye uğurlandı.

Ulaş Merkez Camisi'nde düzenlenen uğurlama programına, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, din görevlileri, müftülük personeli ile umrecilerin yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

Kaymakam Veli Avcı, vatandaşların mutluluğuna ortak oldukları için heyecanlı??????? olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Turan İlbey ise umre yolculuğunun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Dua ve helalleşmenin ardından umreciler kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA
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