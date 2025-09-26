Haberler

Sivas'ta Zabıta Ekipleri Dilencinin Lahmacununda Gizli Para Buldu

Sivas'ta zabıta ekipleri, dilencilerin topladığı paralara yönelik operasyon düzenledi. Bir dilencinin 337 lirayı lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı. 14 dilenci yakalanarak Kabahatler Kanunu uyarınca ceza kesildi.

Sivas'ta zabıta ekiplerince yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Sivil zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 14 dilenci yakalandı.

Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üst aramaları yapıldı, dilenerek aldıkları paralar tutanakla teslim alındı.

Bu sırada bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği fark edildi.

Dilencilere, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
