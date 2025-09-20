Haberler

Sivas'ta 'Yurdun Sesi' Konseri ile Sezon Açılışı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yurdun Sesi' konserinde, Devlet Türk Halk Müziği korosu sezon açılışını gerçekleştirdi. Koro, Sivas ve Anadolu'nun türkülerini seslendirdi.

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Yurdun Sesi" adlı konser ile sezon açılışını gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış

Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satış planı

ABD'den dev silah satışı planı! Hazırlıklar başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.