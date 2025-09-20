Sivas'ta 'Yurdun Sesi' Konseri ile Sezon Açılışı
Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yurdun Sesi' konserinde, Devlet Türk Halk Müziği korosu sezon açılışını gerçekleştirdi. Koro, Sivas ve Anadolu'nun türkülerini seslendirdi.
Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Yurdun Sesi" adlı konser ile sezon açılışını gerçekleştirdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.
Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.
