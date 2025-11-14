Haberler

Sivas'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğünü açıkladı. Kentin koyulhisar ilçesindeki köylerde kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

SİVAS'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentte, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Akşam kent genelinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Koyulhisar ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar yağdı. Kar nedeniyle köylerdeki evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise aralıklarla karla karışık yağış etkili oluyor.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.