Sivas'ta Yukarı Tekke Kayalıkları İçin Rehabilitasyon Projesi Başlatıldı

Sivas'ta Yukarı Tekke Kayalıkları İçin Rehabilitasyon Projesi Başlatıldı
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Sivas'ta Abdulvahabi Gazi Türbesi ve Cami çevresinde çevre düzenleme ve kaya ıslah çalışmaları projesi hayata geçiriliyor. Proje, Sivas Valiliği öncülüğünde AFAD koordinasyonuyla yürütülüyor ve bölgenin güvenli bir çevre düzenlemesine kavuşması hedefleniyor.

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Abdulvahabi Gazi Türbesi ve Cami çevresi başta olmak üzere bölgede, çevre düzenleme ve kaya ıslah çalışmaları projesi hayata geçirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda yürütülen "Yukarı Tekke Kayalıkları Rehabilitasyon ve Islah Projesi" kapsamında gelinen son durum, ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, ilgili kurum müdürleri katılırken, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün video konferans sistemi (VKS) üzerinden katıldı.

Abdulvahabi Gazi Türbesi ve Cami çevresi başta olmak üzere Yukarı Tekke bölgesinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi ve kaya ıslahı çalışmalarına dair teknik sunumun yapıldığı toplantıda, projenin uygulama aşamaları detaylandırıldı.

AFAD tarafından hazırlanan ve kademeli kaya dolgu ile şev desteklenmesi esasına dayanan proje kapsamında zemin etüdü, malzeme temini ve ulaşım düzenlemeleriyle ilgili kararlar alındı.

Sivas Valiliği koordinasyonunda AFAD, Sivas Belediyesi, Sivas İl Özel İdaresi, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların işbirliğinde planlanan çalışmalar kapsamında hem bölgenin dokusunun korunması hem de güvenli bir çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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