Sivas'ta Yolcu Otobüsü Yayaya Çarptı, 74 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Yayaya Çarptı, 74 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Muhlise Aloğlu, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu (74), yolcu otobüsünün çapması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şeyhler Mahallesi D-100 yolu üzeri Üçyol mevkisinde meydana geldi. Suşehri ilçesinden Reşadiye istikametine gitmekte olan Aziz E. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aloğlu, yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Muhlise Aloğlu'nun cenazesi, Koyulhisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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