Sivas'ta Minibüs Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak uçuruma devrilen yolcu minibüsündeki Funda Durhan, Erva Durhan, Dilek Özcan ve Hikmet Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada U.G. (47), A.S., İ.B., H.Ç., M.S. (55), H.A. (55), A.K. (33), İ.K. (48), N.K. ve N.B. ise yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı