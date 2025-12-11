Haberler

Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı

Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı
Güncelleme:
Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesiyle başladı. Yoğun kar yağışının yaşandığı Yağdonduran Geçidi civarında görüş mesafesi düştü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri önlemler aldı.

SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bu sabah saatlerinde sıfır dereceye kadar düştü. Kent merkezinde aralıklarla yağmur kendini gösterirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. Sivas-Malatya kara yolunun 53'üncü kilometresinde yer alan Yağdonduran Geçidi civarında yoğun kar yağışı etkili oldu. Aynı zamanda sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Bölgede kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor. Malatya yönüne gidecek olan araç sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

