Sivas'ta sağanak; ırmak taştı, yol ve tarım arazilerini su bastı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak yağış sonucu Yıldız Irmağı'nın taşması, tarım arazileri ve yolların su altında kalmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle köy yolları zarar gördü.
Meteorolojin uyardığı Sivas'ta öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yıldızeli ilçesinde kırsalda etkili olan sağanak sonrası Yıldız Irmağı'nın bazı bölümleri taştı. İlçeye bağlı Hamzaşeyh ve Karacaören köylerinde ırmağın taşması sonucu taşkın meydana geldi. Sel nedeniyle Hamzaşeyh köyüne ulaşımı sağlayan köprü su altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Karacaören köyünde taşkın nedeniyle köy yolu zarar gördü. Bölgede akarsu yataklarına yakın bölgedeki tarım arazileri de sular altında kaldı.