Haberler

Sivas'ta sağanak; ırmak taştı, yol ve tarım arazilerini su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak yağış sonucu Yıldız Irmağı'nın taşması, tarım arazileri ve yolların su altında kalmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle köy yolları zarar gördü.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak yağışla birlikte Yıldız Irmağı'nın taşması sonucu tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.

Meteorolojin uyardığı Sivas'ta öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yıldızeli ilçesinde kırsalda etkili olan sağanak sonrası Yıldız Irmağı'nın bazı bölümleri taştı. İlçeye bağlı Hamzaşeyh ve Karacaören köylerinde ırmağın taşması sonucu taşkın meydana geldi. Sel nedeniyle Hamzaşeyh köyüne ulaşımı sağlayan köprü su altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Karacaören köyünde taşkın nedeniyle köy yolu zarar gördü. Bölgede akarsu yataklarına yakın bölgedeki tarım arazileri de sular altında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

