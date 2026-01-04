Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü şehirde, gölet dron ile havadan görüntülendi.
Kentte 2 gün süren yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunan gölet, dron ile havadan görüntülendi.
