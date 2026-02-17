Haberler

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde arama-kurtarma tatbikatı

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde arama-kurtarma tatbikatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla çığ ve telesiyejde mahsur kalma senaryosuna dayalı bir arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikat, olası acil durumlara hazırlık amacı taşımaktadır.

SİVAS'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, arama-kurtarma tatbikatı yapıldı.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 552 rakımda bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda çığ ve telesiyejde mahsur kalma senaryolu arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikata AFAD'ın yanı sıra Yıldız Dağı Arama-Kurtarma Ekibi ile UMKE ekiplerinden oluşan 60 kişi yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 1 kişi kurtarıldı, telesiyejde mahsur kalanlar da güvenli alana indirildi.

'BU TİP TATBİKATLAR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR'

Tatbikat hakkında bilgi veren Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, "Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde arama-kurtarma çalışmaları ve teleferikten insan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Önceden hazırlanan senaryoya göre AFAD ve personelimiz teleferikte mahsur kalan insanlarımızı sağlıklı bir şekilde indirerek, sağlık ekiplerimize teslim etmişlerdir. Şehirdeki paydaş kurumlarımızın koordineli bir şekilde olaya müdahale etmesi ve bu olaya hazır olduğumuzu göstermek amacıyla Yıldız Dağı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ekipleri ve UMKE ekipleri ile başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tip olaylar kayak merkezlerimizde arzu edilmeyen ve gerçekleşmesini istemediğimiz durumlardır. İnsanlarımızın güvenli ve sağlık bir şekilde kurtarılması için bu tip tatbikatlar önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında

Yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında! Suçlamalar vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi