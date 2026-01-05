Haberler

Yanan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye erleri kurtardı

Yanan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye erleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki Abdurrahman Pınar, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında itfaiye erlerinin zorlu mücadelesi ve bir erinin başındaki buhar dikkat çekti.

SİVAS'ta evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Abdurrahman Pınar (90) itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Pınar'ı çıkaran itfaiye ekibindeki erlerden birinin maskesini çıkarınca başından buhar yükseldiği görüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38'inci Sokak'ta, Abdurrahman Pınar'ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, 112'ye ihbarda bulundu. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler kısa sürede yangına müdahale etti. Abdurrahman Pınar'ın evde mahsur kaldığı bilgisi üzerine, maske takan itfaiye erleri içeri girdi. Çalışmanın ardından Abdurrahman Pınar, baygın halde çıkarılıp ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Pınar, hastaneye kaldırıldı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

'OMUZ BAŞLARIM YANDI'

Pınar'ı yanan evden alıp çıkan itfaiye ekibindeki, maskesini çıkaran erin baş kısmından yoğun buhar yükseldiği görüldü. Nefes nefese dinlenmeye çalışan itfaiye erinin arkadaşlarına "Omuz başlarım yandı" dediği duyuldu. O anlar, kameraya yansıdı.

İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

Elif'in defnedildiği yerle ilgili kahreden detay
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı

Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı

Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu