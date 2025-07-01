Sivas'ta Yangın: Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Koyulhisar ilçesinde Gökdere köyünde meydana gelen yangında bir ev, ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ev, ahır ve samanlık yandı.
İlçeye bağlı Gökdere köyünde Mahmut Koçyiğit'e ait samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Koyulhisar Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Samanlıkta başlayan yangın bitişikteki ahır ve eve sıçradı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel