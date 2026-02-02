Haberler

Kedilerin beslendiği evde yangın; 26 kedi öldü

Sivas'ta kedilerin yaşadığı 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 26 kedi hayatını kaybetti. Yangın, mahalleliye bildirildi ve itfaiye ekipleri müdahale ederek 10 kediyi kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ta kedilerin beslenildiği iki katlı müstakil evde çıkan yangında 26 kedi öldü.

Yangın saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 8'inci sokak üzerinde N.H.'ye ait 2 katlı müstakil evin üst katında çıktı. İçerisinde sadece kedilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 26 kedi dumandan zehirlenerek ölürken, 10 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan kediler veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Hayvansever N.H.'nin bir başka evde oturduğu, bu binayı ise kedilere tahsis ettiği öğrenildi. Ayrıca evde 36 kedinin bulunduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

