Sivas'ta Veli Çalıştayı Düzenlendi

Sivas'ta Veli Çalıştayı Düzenlendi
Zara ilçesinde yapılan çalıştayda velilere eğitim süreçleri, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim konularında bilgiler verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, okul-aile işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesinde veli çalıştayı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya ilçe genelindeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin velileri katıldı.

Çalıştayda eğitimciler Berna Şimşek, Sevgi Yiğit Gökışdan, Adem Kurt ve Yasin Türk akademik başarı, sınav kaygısı, sosyal medya kullanımı ve riskleri, değerler eğitimi, motivasyon, bireysel farklılıklar ve grup çalışmaları, şiddetin önlenmesi konularında bilgilendirme yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerin çocuk gelişimi, eğitim süreçleri ve aile içi iletişim konularında bilinçlenmesini sağlamak ve okul-aile işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Çıkan sonuçlara göre okul müdürleriyle değerlendirmeler yapacaklarını belirten Kalkan, "Eğitimin ve çocuklarımızın başarısı için projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Çalıştayımıza ilçemizdeki 12 farklı okuldan 5'er kişi olmak üzere toplam 60 velimiz katıldı." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
