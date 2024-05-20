Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Vatandaşlar Dolandırıcılık Konusunda Uyarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirerek önlem almaları konusunda uyardı. İlçe esnafı ve vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık gibi konularda dikkatli olmaları gerektiğini anlattı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olayları konusunda uyardı.

Hafik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe esnafı ve vatandaşlara malvarlığına karşı işlenen suçlar hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, özellikle telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık konusunda alınması gereken önlemleri anlattı.

Vatandaşlara telefonlarına "ödül kazandınız", "hakkınızda icra takibi başlatıldı" ve benzeri şeklinde gelen mesajlara itibar etmemesi uyarısında bulunan polisler, internet alışverişlerinde de dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Hafik Sivas Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı

Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title