Sivas'ta Vatandaşlar Dolandırıcılık Konusunda Uyarıldı
Sivas'ın Hafik ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirerek önlem almaları konusunda uyardı. İlçe esnafı ve vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık gibi konularda dikkatli olmaları gerektiğini anlattı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olayları konusunda uyardı.
Hafik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe esnafı ve vatandaşlara malvarlığına karşı işlenen suçlar hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, özellikle telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık konusunda alınması gereken önlemleri anlattı.
Vatandaşlara telefonlarına "ödül kazandınız", "hakkınızda icra takibi başlatıldı" ve benzeri şeklinde gelen mesajlara itibar etmemesi uyarısında bulunan polisler, internet alışverişlerinde de dikkatli olmaları uyarısında bulundu.