Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, polis ekiplerince durdurulan bir tırın kabinindeki valizde, 12 kilo 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
