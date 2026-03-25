Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerine adli işlem uygulandı. Operasyonda 8 bin 330 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin araçları, üzerleri ve evlerindeki aramalarda, kağıda emdirilmiş 8 bin 330 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri hakkında ise adli işlem yapıldı.