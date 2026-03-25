Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin araçları, üzerleri ve evlerindeki aramalarda, kağıda emdirilmiş 8 bin 330 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri hakkında ise adli işlem yapıldı.