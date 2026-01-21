Haberler

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Güncelleme:
Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 ayrı adreste yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 5 şüpheli tutuklandı.

SİVAS'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemerek ilçesinde örgütlü olarak 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Gemerek ilçesinde 9, Kayseri ilinde 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda; 15 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 9 gram esrar, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 plakasız çalıntı motosiklet ele geçirildi. 9 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca 11 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
