Sivas'ta Uçurumdan Yuvarlanan Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, evlerine dönerken otomobille uçuruma yuvarlanan 4 kişi hayatını kaybetti. Cenazeleri köylerinde toprağa verildi.

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Kaza, önceki gün Karkın köyünde meydana geldi. İlçe merkezindeki hastaneden evlerine dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Mehmet İncir (67) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Yakınları haber alamayınca başlatılan arama çalışmalarıyla 4 saat sonra fark edilen kazada, sürücü İncir ile beraberindeki Halit Karamuk (69), Ayşe Karamuk (67) ve Arife Aslan (70) hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri ise uçurumdan AFAD ekipleri tarafından 400 metre yükseklikten halatlara bağlanan sedyelerle yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

KÖYLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ölenlerin cenazeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Mehmet İncir, Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan, bugün Karkın köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de katıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
