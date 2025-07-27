Sivas'ta Uçurumdan Düşen Araçtaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada, el freni çekilmeyen greyder otomobili sürükleyerek uçurumdan düşmesine yol açtı. Kazada ölen kişinin 30 yaşındaki Gülsün Kızılağıl olduğu belirlendi. Diğer yolcu Feride Şüheda Koca hastanede tedavi görüyor.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sivas'ın Zara ilçesinde arazi toplulaştırması sırasında el freni çekilmeyen greyderin hareket edip göl manzarası izleyen içerisinde 2 kadının bulunduğu otomobili de önünde sürükleyerek uçurumdan düştüğü kazada ölen kişinin Gülsün Kızılağıl (30) olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Feride Şüheda Koca'nın (28) ise hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.

Kaza sonrası greyderin operatörü V.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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