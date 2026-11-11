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Sivas'ta üç ilçede ağaçlandırma töreni yapıldı; Ulaş'ta 500 çam fidanı dikildi

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Sivas'ta üç ilçede ağaçlandırma töreni yapıldı; Ulaş'ta 500 çam fidanı dikildi
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Sivas'ın Ulaş, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim programları düzenlendi. Ulaş Yukarıada köyünde 500 çam fidanı toprakla buluşurken Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde 300 fidan dikildi.

Sivas'ın Ulaş, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ulaş Yukarıada köyü ağaçlandırma sahasında düzenlenen programda, Kaymakam Veli Avcı, Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 500 çam fidanı dikildi.

Katılımcılara teşekkür eden Avcı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Her dikilen fidan, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak ve geleceğe bırakılan en değerli mirastır." dedi.

Başkan İlbey de doğayı koruma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yerleşmesi gerektiğini belirtti.

Suşehri

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen programda ise Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkan Vekili Önder Bayram, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Programı düzenleyen Suşehri Orman İşletme Şefliğine teşekkür eden Yıldız, ilçede fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldız ve beraberindekiler, daha sonra fidan dikimi gerçekleştirdi.

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde düzenlenen programda ise 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen törene, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Şahan ve beraberindekiler tarafından okul bahçesine fidanlar dikildi.

Kaynak: AA
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