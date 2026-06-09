Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü Abdulkerim Ağırman yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ağırman'ın hayati tehlikesi bulunuyor.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Abdulkerim Ağırman (65) yönetimindeki 58 SD 871 plakalı traktör, Bostancık köyünde arazide devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edilen Ağırman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Faruk Kara