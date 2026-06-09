Haberler

Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü Abdulkerim Ağırman yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ağırman'ın hayati tehlikesi bulunuyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Abdulkerim Ağırman (65) yönetimindeki 58 SD 871 plakalı traktör, Bostancık köyünde arazide devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edilen Ağırman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor

Aziz Yıldırım TFF'ye gidiyor
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı