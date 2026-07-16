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Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genç kızı Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor

Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genç kızı Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları AFAD, jandarma ve kadavra köpeği ile devam ediyor. Ekipler, ırmakta bot ve drone ile arama yapıyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarına Sivas AFAD ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığından kadavra köpeği de katılıyor.

Ekipler, Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun kaybolduğu bölgenin yanı sıra Tokat'ın Niksar ilçesinde de Kelkit Irmağı güzergahında arama çalışması yapıyor.

Dalgıç ekipler, ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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