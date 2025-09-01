Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralıların sağlık durumları iyi.

İ.G'nin kullandığı 58 ACA 998 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı'nda İ.K. idaresindeki 34 GFN 066 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.Ş, T.K, H.Ş. ve T.Ş. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
