Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 27 AGC 91 plakalı otomobil köprüden toprak zemine düşerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
T.Y. (25) yönetimindeki 27 AGC 91 plakalı otomobil, İmranlı ilçesi Koyunkaya köyü D-200 kara yolu üzerindeki köprüden toprak zemine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan R.K. (25) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel