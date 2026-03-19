Ulaş'ta bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik ekipleri denetimlerini artırarak sürücülere emniyet kemeri takma ve trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağındaki denetim noktasında sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve diğer trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Ekipler, ayrıca sürücülerin bayramlarını kutlayarak broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban