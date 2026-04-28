Sivas'ta TIR'ın devrildiği kaza nedeniyle ulaşım aksadı

SİVAS- Kayseri kara yolunda devrilen sebze ve meyve yüklü TIR'ın şoförü S.B. hafif yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. S.B. yönetimindeki 33 CKN 45 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, kontrolden çıkarak yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan TIR şoförü S.B. ekipler tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu kısmen trafiğe kapandı. Ekipler trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

