Sivas'ta TIR'ın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Sivas'ta TIR'ın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
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Sivas'ta Gültepe Mahallesi'nde bir TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Aslan'a çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS'ta TIR'ın çarptığı yaya Mehmet Ali Aslan, ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bir araçtan inen ve yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Ali Arslan'a, O.A. yönetimindeki 58 AGG 867 plakalı TIR çarptı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan ve yaklaşık 20 metre sürüklenen Aslan, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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