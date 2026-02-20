Haberler

Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan gelin de hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu 78 yaşındaki kayınvalide Nadiye Akalan olay yerinde hayatını kaybetti, gelini Zeliha Akalan ise hastanede tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.

Sivas'ta dün teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu kayınvalidenin öldüğü kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gelin de yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Zeliha Akalan, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, dün İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalan (78) ve gelini Zeliha Akalan'a çarpmış, kayınvalide olay yerinde hayatını kaybetmiş, gelin ağır yaralanmıştı.

Gelin ve kaynananın, camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha