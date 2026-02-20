Haberler

Teravih namazı giderken otomobilin çarptığı kayınvalide ile gelin öldü

Teravih namazı giderken otomobilin çarptığı kayınvalide ile gelin öldü
Güncelleme:
Sivas'ta teravih namazına gitmek üzere caddenin karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu 78 yaşındaki Nadiye Akalın ile gelini 57 yaşındaki Zeliha Akalın hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ta teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Nadiye Akalın (78) ile gelini Zeliha Akalın (57), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki Ali Muhtar Camisi'ne teravih namazına giden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin ve kayınvalide yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın'ın hayatını kaybetti. Yaralanan gelini Zeliha Akalın ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeliha Akalın da kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü F.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

