Sivas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Baba ve Oğul Toprağa Verildi

SİVAS'ta çıkan tartışmada U.B.Y.'nin (15) tabancayla vurarak öldürdüğü babası Süleyman Yurdakul (50) ile ağabeyi Mehmet Yurdakul (24), toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38'inci Sokak'ta meydana geldi. Pınar Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan Süleyman Yurdakul ve oğulları Mehmet Yurdakul ile U.B.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile U.B.Y., evde bulunan tabanca ile ağabeyi Mehmet ve babası Süleyman Yurdakul'u vurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden baba-oğul hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan babaanne Neziha Yurdakul da vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve kendisine şiddet uygulandığı için cinayetleri işlediğini söyleyen U.B.Y., 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Süleyman Yurdakul ve oğlu Mehmet Yurdakul için bugün öğle namazı sonrası Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından baba-oğul, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaralanan Neziha Yurdakul'un hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

