Sivas'ta yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Sivas'ta yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Güncelleme:
Sivas'ın Hafik ve Zara ilçeleri arasında yer alan tarım arazileri, karların erimesi ve sağanak yağmur nedeniyle su altında kaldı. Çiftçiler, bu durumun ekinlerine zarar verebileceğinden endişeli.

Sivas'ın Hafik ve Zara ilçeleri arasında yer alan yüzlerce dönüm tarım arazisi, karların erimesi ve sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Sağanak ve eriyen karların etkisiyle Hafik'e bağlı Dışkapı, Durulmuş ve Yarhisar köyleri ile Zara arasındaki tarım arazileri, oluşan su birikintileri yüzünden adeta göle döndü.

Suların kapladığı arazilerin bir bölümünde sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu, bir bölümünün ise nadasa bırakıldığı veya bahar döneminde ekilmek üzere bekletildiği öğrenildi.

Yağışlar ve eriyen karla artan sular, Zara'daki Tödürge Gölü ile çevredeki tarım arazilerini birleştirerek gölün yüzey alanını da genişletti.

Çiftçiler, kuraklığın ardından gelen yağışların toprağa can vermesine sevinirken, su baskınlarının ekinlere zarar verme ihtimali yüzünden endişe duyuyor.

