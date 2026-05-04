Haberler

Sivas'ta sular yükselince çiftlikte mahsur kalan çobanı AFAD kurtardı

Sivas'ta sular yükselince çiftlikte mahsur kalan çobanı AFAD kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin sularının yükselmesiyle hayvanlara bakmaya gittiği çiftlikte mahsur kalan çoban kurtarıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin sularının yükselmesiyle hayvanlara bakmaya gittiği çiftlikte mahsur kalan çoban kurtarıldı.

İsmi öğrenilemeyen bir çoban, ilçe yakınlarındaki çiftlikte hayvanlara bakmaya gitti. Bu sırada aşırı yağışlar nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin suları yükselince çiftliğin bağlantı yolu olarak kullanılan köprü sular altında kaldı.

Mahsur kalan çoban 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine köye AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler bot yardımıyla çobanı bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Kentte tsunamiyi andıran görüntüler: İlk kez böyle bir şey gördüm
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

Bakan Çiftçi yardım çağrısına kayıtsız kalmadı, anında yanıt verdi
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş

Kendisi gözaltındayken adli emanetteki telefonundan veriler silinmiş