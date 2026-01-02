Sivas'ta Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu
Sivas'ta gece etkisini kaybeden kar yağışının ardından soğuk hava hakim oldu. Termometreler sıfırın altında 19 dereceyi gösterirken, Kızılırmak Nehri ve Hasbahçe Göleti dondu. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki Hobbit Evler yamaçlarında kar görüntüleri dikkat çekti.
Sivas'ta, gece etkisini kaybeden kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.
Termometrelerin sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği il merkezinde, Kızılırmak Nehri'nin bazı kısımları ile Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Hasbahçe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
Tavşanların kar üzerinde gezinti yaptığı bölgede, mesire alanında bulunan şelale de dondu.
Öte yandan, belediye ekipleri, kaldırımlarda biriken kar ve buz kütlelerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.