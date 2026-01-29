Haberler

Sivas'ta sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Görüş mesafesinin düştüğü Sivas-Kayseri kara yolunda, bir tıra arkadan çarpan başka bir tır ve ardından bir yolcu otobüsü ile otomobil de kazaya karıştı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sivas- Kayseri kara yolunun Etlik Kavşağı mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen M.S. (57) yönetimindeki 52 LH 500 plakalı tıra, Y.Y. (46) idaresindeki 68 EZ 777 plakalı tır arkadan çarptı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 58 ADZ 971 plakalı yolcu otobüsü ile 34 TD 4643 plakalı otomobil de bu araçlara çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 7 kişi, Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

