Sivas'ta Silahlı Kavga: Ahmet Arıdıcı Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta Eğriköprü Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 34 yaşındaki Ahmet Arıdıcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda Arıdıcı ile husumetli olduğu belirtilen O.K. da yaralandı.

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Arıdıcı (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eğriköprü Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve Numune Hastanesi'ne kaldırılan Arıdıcı, kurtarılamadı.

Arıdıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Arıdıcı ile aralarında husumet bulunan O.K. (36), dün, Eğriköprü Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arıdıcı ve O.K, aynı tüfekle birbirini bacaklarından vurarak yaralamıştı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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