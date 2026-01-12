Haberler

Sivas'ta silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Sivas'ta bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, H.D. ile kardeşleri arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

Sivas'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi Perakende Sebze Hali'nde bir kasap dükkanında H.D. (58) ile S.K. (58) ve kardeşi S.K. (53) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

H.D'nin tabancayla ateş etmesi sonucu iki kardeş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
