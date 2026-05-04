Sivas'ta sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
Koyulhisar'da etkili olan şiddetli yağışlar ve karların erimesinin ardından meydana gelen selde Tekke Deresi taştı. Derenin yanından geçen yol çöktü.
Yolun çökmesiyle Koyulhisar ilçesi ile Ortakent Bölgesi'ndeki 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer